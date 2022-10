Le bien à la loupe, à Bruxelles: une maison rénovée pour 950.000 euros

Cette maison de ville est implantée à Etterbeek, à distance de marche de nombreux transports en commun et facilités. Derrière sa façade assez typique, elle renferme un intérieur entièrement rénové qui vient juste d’être terminé. La maison est notamment équipée de nouvelles cuisine et salles d’eau, d’un système électrique conforme, d’une chaudière au gaz récente, et ses cinq niveaux ont tous été aménagés avec soin. Habitation familiale par excellence, elle possède 4-5 chambres, 4 salles d’eau, plusieurs espaces de rangement et un vaste séjour lumineux.

Situation

Cette maison 2 façades se situe à Etterbeek, dans une rue à sens unique. Son environnement immédiat est principalement résidentiel, mais l’on trouve à quelques dizaines de mètres une crèche, une école ou encore des établissements horeca. Quelques minutes de marche suffisent également pour rejoindre divers commerces, dont ceux de La Chasse ou de la chaussée de Wavre. Le quartier est aussi bien desservi par les bus et trams, alors qu’il faut compter une dizaine de minutes à pied pour accéder aux premières stations de métro, à la gare d’Etterbeek ou encore au parc du Cinquantenaire. La maison est également bien située par rapport aux institutions européennes et aux facilités en général.

2

Etat général

Construite au début du XXe siècle et tout juste rénovée, la maison mêle éléments anciens et modernes. On y retrouve par exemple de hauts plafonds, une façade et une porte d’entrée joliment travaillées, quelques moulures et autres caractéristiques d’époque qui ont été préservées. En parallèle, la maison a été complètement rénovée au niveau technique et esthétique, avec de nouveaux châssis en double vitrage, un système électrique conforme, une chaudière récente au gaz de ville, des peintures fraîches et de nouveaux sols. On note aussi la présence d’une cuisine et de salles d’eau strictement neuves, car le bien n’a pas encore été occupé depuis les travaux. Tous les étages et pièces ont par ailleurs été aménagés et rénovés.

3

Disposition

La porte d’entrée débouche sur un hall précédé de quelques marches et d’une porte donnant accès à une pièce de rangement (ou garage pour une petite voiture). Un peu en hauteur par rapport à la rue, le rez-de-chaussée accueille un lumineux séjour composé de trois pièces en enfilade. Ce living haut de plafond est agrémenté d’une cheminée et est terminé par une cuisine équipée ouverte. A l’entresol, on retrouve un WC puis, au premier étage, une vaste suite parentale avec chambre, coin dressing et salle de bain complète. L’étage suivant rassemble deux chambres et une salle de douche, alors que sous les combles se trouvent une chambre et une salle d’eau supplémentaire. Le sous-sol de la maison a aussi été aménagé : en plus du garage/pièce de rangement, il accueille une cave, une petite pièce polyvalente avec accès au jardinet/cour et un deuxième espace plus spacieux (chambre ou autre) avec salle d’eau attenante.

4

Prix

La maison est affichée à la vente au prix de 950.000 euros. Elle vient d’être rénovée intégralement et il ne reste plus qu’à y poser ses meubles et valises.

Prix : 950.000 euros

Adresse : Etterbeek

Surface habitable : +/- 240 m2

Chambres : 4-5

Salles d’eau : 4

WC : 5

Cave : oui

Jardin : oui (jardinet/cour)

Etat : rénové

Garage : oui (pour petite voiture ou vélos)