Où ça coince?

Une pétition en ligne a déjà récolté près de 6.000 signatures. C’est une mobilisation historique. Nous vous interpellons ce soir dans l’objectif de trouver une solution acceptable pour tous et de renouer le dialogue ». En septembre, un riverain de Cureghem exprime sa colère au conseil communal d’Anderlecht. Dans le cadre d’une interpellation citoyenne, l’homme évoque la maille Good Move à Cureghem. Le quartier proche de la Gare du Midi a fait partie des premiers de la capitale à expérimenter concrètement la politique régionale d’apaisement de la mobilité. En juillet, la commune a en effet instauré des filtres de circulation et procédé à de nombreux changements de sens. De nombreux riverains ont rapidement exprimé leur colère. Et déplacé certains blocs de béton mis en place. Le conseil communal de septembre marque un point de non-retour à Anderlecht. Les autorités locales reculent face à la forte mobilisation. Elles jettent le plan de circulation à la poubelle.