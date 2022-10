Bruxelles: le plan Good Move est-il en voie de disparition?

Les communes bruxelloises hésitent à participer à la prochaine vague de mailles Good Move. A court ou moyen terme, le dispositif court plutôt le risque d’un effritement et donc d’un manque de cohérence.

Je ne peux pas encore vous dire. Peut-être que oui, peut-être que non », explique l’échevin ucclois de la Mobilité, Thibaud Wyngaard (Ecolo). « On n’a aucune intention politique de rendre difficile la mobilité », tranche le maïeur tennoodois, Emir Kir (indépendant). « Nous, sûrement pas. On fait déjà partie du premier appel à projets », lâche la bourgmestre auderghemoise, Sophie de Vos (Défi). Les trois élus locaux ne débordent pas d’enthousiasme quant à l’idée de participer à la prochaine vague de mailles Good Move. Cet appel à candidatures régional doit voir le jour en décembre prochain. Les communes devront alors introduire un dossier. Elles choisiront le quartier qu’elles souhaitent apaiser, puis justifieront leur choix. La Région bruxelloise a procédé à pareille désignation tous les deux ans. En 2020, elle a notamment choisi Dielegem (Jette), Cureghem (Anderlecht), Collignon-Josaphat (Schaerbeek), Saint-Gilles (Saint-Gilles) ou encore Ixelles (Flagey-Etangs).