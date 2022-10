L’athlétisme belge à l’heure des grandes ruptures

À l’instar de Nafi Thiam qui s’est séparée de Roger Lespagnard, de nombreux athlètes – et non des moindres – ont changé d’entraîneur en vue de la saison prochaine. Les raisons sont multiples.

Cela n’a échappé à personne. À l’heure de la reprise des entraînements en athlétisme, après une saison particulièrement exigeante où se sont succédé, l’été dernier, championnats du monde (à Eugene) et championnats d’Europe (à Munich), une grande première, de nombreux athlètes belges – et pas des moindres – ont décidé de changer d’air et de coach.

Emmenés par Nafi Thiam, qui a quitté Roger Lespagnard après 14 années d’une fructueuse collaboration, on a ainsi vu Ben Broeders, Anne Zagré, Ismaël Debjani, Liefde Schoemaker, Margo Van Puyvelde et Soufiane Bouchikhi (un peu plus tôt que les autres), soit autant d’internationaux plus ou moins rompus aux grandes compétitions, opter pour un nouvel avenir et un nouvel encadrement.