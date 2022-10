Météo: un phénomène inédit fait grimper les températures en France jusque novembre

La « plume de chaleur encordée » est un phénomène inédit qui pourrait faire du mois d’octobre 2022 l’un des plus chauds jamais enregistrés. Encore un signe que le réchauffement climatique est toujours plus visible.

Alors que le changement climatique est de plus en plus visible, la France connaît des pics de chaleur importants en cette fin octobre. Si ces hautes températures ne sont pas si rares en cette saison, elles inquiètent par leur durée dans le temps.

Cette plume de chaleur encordée devrait provoquer des records de chaleur sur une période de dix jours, faisant probablement du mois d’octobre 2022 l’un des plus chauds jamais enregistrés en France et en Europe.

Ce qui est change des plumes de chaleur habituelles, qui se sont notamment succédé cet été, provoquant canicule sur canicule, c’est que cette plume d’octobre, est associée à une dépression particulièrement importante, beaucoup plus importante que celles des mois d’été. « De manière imagée, elle est attachée/contrainte, à la fois dans sa temporalité et sa localisation, a une dynamique de beaucoup plus grande échelle ». Cela rend cette plume de chaleur « encordée », soit « liée à une circulation atmosphérique d’échelle planétaire ».

Encore un signe que le réchauffement climatique est de plus en plus présent, causant des vagues de chaleur plus fréquentes, intenses et longues.