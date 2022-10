A un mois du Mondial au Qatar, le compte à rebours est lancé pour Romelu Lukaku

Revenu à l’Inter à l’intersaison, en prêt de Chelsea, Romelu Lukaku a exercé un impact fulgurant sur la Serie A. Après 81 secondes à peine, il avait déjà fêté son retour avec un but au Via Del Mare pour placer l’Inter aux commandes sur le terrain de Lecce. Cependant, avec le recul, plutôt qu’une fracassante entrée en matière, il se sera agi d’un faux départ. En effet, au surlendemain de la 3e journée et du déplacement à la Lazio, le Belge avait interrompu son entraînement pour une douleur à l’arrière de la cuisse gauche. A l’époque – 28 août –, on ne se doutait pas, et lui encore moins, que Lukaku irait au-devant d’une très longue indisponibilité, rendue mystérieuse puis inquiétante à cause des divers reports qui ont émaillé entre-temps sa convalescence.