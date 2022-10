Joe Biden et Rishi Sunak soulignent le besoin de «soutenir l’Ukraine» lors de leur premier échange

Le président américain Joe Biden et le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak ont souligné le besoin de «soutenir l’Ukraine» et de coopérer face aux «défis posés par la Chine» lors de leur premier appel téléphonique, a indiqué la Maison Blanche mardi.

Joe Biden et Rishi Sunak «se sont accordés sur l’importance de travailler ensemble pour soutenir l’Ukraine et pour tenir la Russie responsable de son agression, de confronter les défis posés par la Chine, et de garantir des ressources en énergie durables et abordables», souligne l’exécutif américain dans un communiqué.