L’Union Saint-Gilloise lance les festivités pour ses 125 ans

Parmi eux, un autre président également présent ce mardi : Alain Vander Borght. Ce Bruxellois avait repris les rênes de son club de cœur en 2013. À une époque où l’Union était nettement moins rayonnante qu’aujourd’hui. « Je me rappelle de mon tout premier match. C’était face au FC Liège. Si on perdait, on descendait en Promotion. On l’a finalement emporté 1-0 grâce à un but d’Esteban Casagolda et on est resté en D3. Deux ans plus tard, on a réussi à monter en D2. C’est à ce moment-là que j’ai laissé la présidence du club à Jürgen Baatzsch que j’avais convaincu d’investir à l’Union, tout en restant en place au sein du conseil d’administration. En 2018, on a finalement cédé le club aux investisseurs anglais, avec la réussite que l’on connaît actuellement. »