«Je tiens à remercier la Belgique et le Standard»: les mots forts de Sergio Conceiçao avant d’affronter Bruges Sergio Conceiçao est de retour en Belgique en tant que coach de Porto.

@Belga

Vidéo - Par Yannick Goebbels (avec Belga) Publié le 26/10/2022 à 07:50 Temps de lecture: 2 min

C’est hier en fin d’après-midi que Sergio Conceiçao s’est assis face à la presse pour préfacer l’affiche de ce mercredi. Une fois encore, il a fortement complimenté le FC Bruges. « Mon analyse n’a pas changé », a déclaré l’entraîneur de Porto. « Les faits ont prouvé ce que j’avais énoncé avant le match aller. Le Club possède une équipe avec une mentalité de gagnant. C’est une formation habituée à s’imposer. Les Brugeois ont remporté trois des quatre derniers championnats. Ils ont un jeu intéressant, avec et sans ballon. Ils pressent haut et savent occuper les espaces. La preuve de leurs qualités, c’est qu’ils n’ont pas encore pris de but en Ligue des champions. Cela force le respect. » « Ce sera à nous de proposer autre chose qu’à l’aller » Après avoir réalisé une fine analyse en interne de la lourde défaite concédée le 13 septembre dernier (0-4), Sergio Conceiçao estime que son équipe devra jouer différemment.

« Ce sera à nous de proposer autre chose. Le résultat du match aller n’est pas seulement dû au mérite de l’adversaire, c’était aussi notre faute. Nous avons conscience de ce que nous devons faire. La fatigue physique et mentale ne pourra pas être une excuse. Dans la meilleure compétition du monde, elle passe au second plan. Nous n’avons pas beaucoup d’expérience mais nous avons de la qualité. Si l’équipe joue bien, nous pourrons obtenir un bon résultat qui nous permettrait d’aborder le dernier match face à l’Atlético Madrid, le 1er novembre à Porto, avec la possibilité d’assurer notre qualification », a-t-il ajouté avant d’évoquer la Belgique et le Standard, un club dont il a porté le maillot de 2004 à 2007.