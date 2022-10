Lancement des 24 H vélo de Louvain-la-Neuve: ce qu’il faut savoir

Le coup d’envoi de la 43e édition des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve (province du Brabant wallon) a été donné mercredi à 13h00. Plus de 80 équipes sont au départ de cette course dont les deux dernières éditions avaient été annulées à la suite de la situation sanitaire. Si les vélos de différentes catégories - folklorique, humanitaire, course? - qui rouleront durant vingt-quatre heures sur un parcours de quatre kilomètres sont l’âme de l’événement, les 24 Heures vélos constituent surtout une des plus grandes manifestations du folklore estudiantin en Belgique, et plus de 45.000 personnes sont attendues.

Organisé par le CSE Animations ASBL, l’événement rassemble des vélos standards et des vélos folkloriques lors d’une grande course dans la ville, qui dure 24h. De nombreuses animations sont prévues lors de ce rendez-vous festif, comme des concerts répartis sur six scènes, aux quatre coins de la ville.