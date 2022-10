Lancement des 24h vélo de Louvain-la-Neuve: ce qu’il faut savoir Le coup d’envoi de la 43e édition des 24h vélo de Louvain-la-Neuve sera donné ce mercredi. L’événement revient, après deux ans d’attente, pour divertir un public qui s’annonce nombreux.

Dominique Duchesnes

Par la rédaction Publié le 26/10/2022 à 08:03 Temps de lecture: 2 min

Les 24h vélo de Louvain-la-Neuve sont de retour, avec l’ouverture ce mercredi à 13h de la 43e édition de l’événement folklorique et étudiant. Après deux ans d’attente, les 24h vélo retrouvent leurs participants, qui s’annoncent nombreux. Cette année, la course cycliste coïncide avec les congés scolaires et devrait donc attirer davantage de monde. 40.000 personnes sont attendues. Organisé par le CSE Animations ASBL, l’événement rassemble des vélos standards et des vélos folkloriques lors d’une grande course dans la ville, qui dure 24h. De nombreuses animations sont prévues lors de ce rendez-vous festif, comme des concerts répartis sur six scènes, aux quatre coins de la ville.

Différents publics et enfants admis Cette année, vacances scolaires oblige, l'événement est accessible à tous les publics. Un village des Enfants est prévu, situé dans le Parc de la Source, pour ravir les plus petits. En ce qui concerne les festivités nocturnes, les mineurs sont les bienvenus sur le site jusqu'à 23h. L'interdiction court jusqu'à 7h du matin le vendredi 27 octobre. Les autorités communales estiment ensuite que ceux-ci ne sont plus à leur place sur le site ou en rue. Des amendes administratives pourront être données pour les mineurs qui ne respecteraient pas cette interdiction, allant de 50 à 350 euros. Sécurité Face à l'affluence de participants attendue, les organisateurs ont mis en place un dispositif de sécurité conséquent. 40 policiers seront présents en journées pour 130 hommes la nuit. Selon la RTBF, des caméras de surveillances seront activées et des systèmes de serpentins garantiront un accès davantage sécurisé aux lieux très peuplés. Le plan SACHA a également été activé, visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Pour éviter les abus liés notamment à la consommation et l'abus d'alcool, de prise de stupéfiants et liés aux fauteurs de troubles, les autorités communales et les organisateurs ont renforcé les dispositifs préventifs. L'ensemble des intervenants a été formé aux premiers soins et des stadiers seront présents pour éviter tout débordement et guider le public. Une aire de repos comprenant 120 lits a été installée Place des Sciences et des points de distribution d'eau gratuite seront également mis en place partout dans la ville.