«La Lettre d’Ivan De Vadder»: Un président d’assemblée peut faire la différence

Diriger les votes et les débats des représentants du peuple lors des assemblées parlementaires ne s’improvise pas. Un règlement strict doit être appliqué… et son interprétation peut parfois influencer la tournure d’une session.

Officiellement, la présidence d’assemblée fait partie des fonctions politiques les plus importantes du pays. Les présidents sont les premiers parmi leurs pairs. Par exemple, selon le protocole, ils sont inscrits sur la liste de préséance, avant les membres des gouvernements correspondants, et la voiture du président de la Chambre est immatriculée A1. Les présidents d’assemblée font aussi partie des politiciens les mieux payés du pays, même si, il y a quelques années, le salaire du président de la Chambre a été réduit au salaire du Premier ministre plus 1 €. Ils sont – à tort – considérés comme faisant partie de la majorité politique, et leur fonction – comme celle des autres membres de la majorité – est remplie lors du conclave pour former le gouvernement. Mais dans la pratique, leur rôle est souvent limité à réguler la circulation, lors des débats, tel un agent de police. Et comme la police, les présidents, pour éviter des accidents, disposent d’un le règlement sur lequel ils s’appuient.