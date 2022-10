TEC Charleroi: les chauffeurs votent la poursuite de la grève

Le mouvement, qui touche les dépôts de Jumet, Anderlues et Genson, est lié à la hausse des prix de l’énergie et aux difficultés financières que de plus en plus de citoyens rencontrent, selon le personnel du Tec. Les grévistes espèrent pouvoir mobiliser d’autres travailleurs et plus largement des citoyens autour de ces questions.

Mardi, ils se sont ainsi rendus à Couillet pour tenter de rallier à leur mouvement les travailleurs de l’intercommunale carolo de propreté Tibi.