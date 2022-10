Intimidations, bagarres organisées, fumigènes dans les stades…: un Ultra dévoile les secrets du hooliganisme (vidéos)

« Être Ultra, c’est une façon de penser, une philosophie, un style de vie », énonce-t-il dans un premier temps. « En cas de confrontation, avec un club adverse ou une équipe adverse, après le match ou avant le match, c’est aller au charbon. Il faut un peu aimer la bagarre ou sinon vous n’êtes pas pris. On vous prend pour un larbin. En général, ce sont les réseaux sociaux qui sont les intermédiaires. On se donne rendez-vous sur tel parking, à Anvers, à Bruxelles ou à Gand. On se retrouve là et quand une personne est par terre, on arrête ».

Ce sont également les Ultras qui mettent le feu dans les stades, au propre comme au figuré. Reste à comprendre comment ils font pour faire entrer autant de fumigènes dans les enceintes sportives. « C’est hyper facile. On fait les tifos un jour à l’avance donc on a accès au stade avant. On rentre les fumigènes dans des caisses, des cartons de chaussures. Il y a peut-être jusqu’à 100 fumigènes. On les met en dessous des sièges du stade. On les met dans des endroits stratégiques. On sait les récupérer facilement après et personne ne sait où ça se trouve, même pas les stewards ».