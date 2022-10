Jean-Michel Jarre les oreilles et les yeux grands ouverts

Jean-Michel Jarre reste ce jeune homme curieux et aventureux de 74 ans. « C’est le propre d’un artiste de rester curieux » nous avouait-il chez lui, dans le cadre de ses « Racines élémentaires ». « C’est un ingrédient de base de la création. » Cette année, il a poursuivi son travail entamé avec Welcome to the Other Side , l’enregistrement du concert que lui et son avatar ont donné en direct et en réalité virtuelle le soir du 31 décembre 2020, dans une cathédrale Notre-Dame reconstituée.