Good Move: les événements à Schaerbeek «intolérables», selon Elke Van den Brandt

Mardi soir, une manifestation de citoyens était organisée contre la dernière étape du plan Good Move mise en œuvre lundi. Il y a eu quelques dérapages et deux policiers et un pompier ont été blessés en intervention.

À lire aussi Good Move: la dernière phase du plan de circulation de Schaerbeek sera «gelée» pendant quelques mois

La ministre Groen estime qu’il y a eu un réel travail d’information de la population sur le plan de circulation, « auquel on a travaillé plus de deux ans ». « On ne peut que conclure qu’il faut encore plus ».