Météo: le mercure dépassera les 20 degrés ces prochains jours

L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit encore des périodes nuageuses, mercredi matin, avec éventuellement quelques faibles précipitations résiduelles sur le centre et l’est en tout début de journée.

L’après-midi, le temps deviendra plus ensoleillé et très doux avec des maxima de 15 ou 16ºC sur les hauteurs de l’Ardenne à 19 ou 20ºC en plaine. Le vent virera au secteur sud-ouest ; il sera modéré, et à la Côte parfois assez fort, avec des rafales de 40 à 50 km/h. En fin de journée, il reviendra au secteur sud et faiblira progressivement.