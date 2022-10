COP 27 en Egypte: pas de justice climatique sans respect des droits humains

Du 6 au 18 novembre, l’Egypte accueillera la COP 27. Cette dernière a beau être présentée comme une « COP africaine » et donc une opportunité de prioriser les préoccupations de régions les plus touchées par les changements climatiques, elle se déroulera dans un contexte de crise profonde des droits humains en Egypte.

Les restrictions draconiennes par les autorités égyptiennes aux droits et libertés s’étendent même aux experts climatiques et aux militants environnementaux . Et si le gouvernement égyptien semble avoir adopté une politique légèrement plus inclusive à l’approche de la COP 27, elle ne s’applique qu’aux organisations de la société civile qui abondent dans son sens. Ainsi, lorsque les autorités ont récemment f ait arracher plus de 390 000 m² d’espaces verts dans des zones urbaines sans consultation des riverains, ces derniers n’avaient pas de recours efficaces à leur disposition.

Suite à la prise de pouvoir par Abdelfattah al-Sissi en 2013, la répression croissante de toutes les voix pacifiques dissidentes a peu à peu plongé le pays dans une crise des droits humains. Les personnes emprisonnées, arrêtées ou harcelées simplement pour avoir exercé leurs droits se comptent aujourd’hui par milliers . Les violations des droits humains ont lieu la plupart du temps sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Et l’Union européenne et ses Etats membres ferment les yeux au nom du rôle que l’Egypte est censée jouer pour la stabilité régionale, la lutte contre le terrorisme, le contrôle migratoire, et désormais, la diversification des sources d’énergie européennes.

Le rôle de la société civile dans la lutte contre la crise climatique , y compris à travers sa participation aux conférences sur le climat, est primordial pour définir des politiques climatiques inclusives et ambitieuses. Cette COP devrait ainsi laisser une place centrale aux organisations de la société civile africaine et du Sud. Or la répression et la crise des droits humains en Egypte viennent s’ajouter aux obstacles administratifs et financiers pour empêcher une participation large, effective et sûre de ces organisations et activistes, alertaient des experts onusiens début octobre.

Poudre aux yeux

Le gouvernement égyptien affirme que ses efforts annoncés depuis 2021 en matière de droits humains reflètent un changement d’approche. Néanmoins, il semble évident qu’à l’instar de la Stratégie nationale pour les droits humains, ces faibles efforts ne sont ni authentiques ni durables . Sensibles à la critique internationale , les autorités égyptiennes ont surtout entrepris des mesures visant à redorer leur blason en matière de droits humains, notamment à la veille de la COP 27. À lire aussi Egypte: l’âpre combat de Sanaa Seif pour son frère Alaa Abdel Fattah

En effet, le nombre de prisonniers libérés ou graciés depuis avril 2022, estimé à 676, est bien inférieur au nombre de personnes dont la détention arbitraire a été renouvelée ou nouvellement ordonnée . Il représente en outre une fraction extrêmement minime du total des prisonniers détenus arbitrairement, dont des milliers croupissent toujours derrière les barreaux en Egypte dans des conditions cruelles et inhumaines, exposés à de multiples violations des droits humains, à la torture et à d’autres formes de mauvais traitement, y compris pour les détenues et prisonnières femmes .

Un devoir de changement

L’Egypte doit mener un véritable changement de politique. Les condamnations au terme de procès injustes doivent être annulées. Toutes les personnes détenues arbitrairement pour avoir simplement exercé leurs droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association doivent être libérées immédiatement et sans condition. Et l’éminent militant et blogueur égypto-britannique Alaa Abdelfattah, en grève de la faim depuis 200 jours et en danger de mort, doit en faire partie. À lire aussi Ahmed Santawy: «Je ne sais toujours pas pourquoi j’étais en prison ni pourquoi j’ai été libéré»

Dans l’intérêt de tous…

L’Egypte doit par ailleurs engager des changements législatifs, notamment de la loi de 2019 sur le fonctionnement des organisations de la société civile. Les pratiques doivent elles aussi changer pour garantir et protéger l’espace nécessaire pour que la société civile indépendante, y compris les militants des droits humains, puisse s’exprimer, se réunir et travailler sans crainte.

A l’approche de la COP 27, il est aussi urgent d’en permettre la couverture médiatique, en levant le contrôle sévère des autorités sur les médias. « La quasi-totalité des organes de presse sont désormais aux ordres du pouvoir », a estimé Reporters Sans Frontières , ajoutant que l’Egypte reste « championne de la répression contre les journalistes » en 2022. L’Egypte doit cesser de bloquer l’accès à plus de 550 sites Interne t, et libérer tous les journalistes ou blogueurs derrière les barreaux pour avoir exercé leur liberté d’expression. Une vingtaine de journalistes sont actuellement derrière les barreaux en Egypte.