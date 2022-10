Chargeur universel: l’iPhone aura un connecteur USB-C

M. Joswiak a souligné qu’Apple n’était pas d’accord avec la législation européenne qui exige que l’USB-C soit une norme. Il a notamment rappelé que l’UE travaillait sur une législation similaire depuis plus de dix ans et que l’objectif était d’introduire la norme Micro-USB. Si cela s’était produit, Lightning et USB-C n’auraient jamais été développés, selon M. Joswiak.

Apple s’est longtemps opposé à l’exigence européenne avec cet argument. Selon l’entreprise, le fait de rendre obligatoire une norme particulière entrave l’innovation.

L’UE veut faciliter la tâche des consommateurs et faire en sorte qu’ils ne soient pas obligés d’acheter toutes sortes de câbles, mais Apple ne voit pas l’intérêt de cet argument non plus. La société a déclaré précédemment qu’il existe désormais deux normes, USB-C et Lightning, et que tout le monde a des câbles qui traînent pour celles-ci. Par conséquent, si Apple passe à l’USB-C, elle crée également un grand nombre de nouveaux déchets, affirme le fabricant de l’iPhone.