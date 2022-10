Marc Delire compare Mazzù à Deila: «Le coach du Standard a ce que Felice n’a pas, à savoir du charisme» (vidéo)

La rencontre avait déjà été interrompue une première fois après 56 minutes. Après le troisième but inscrit par le Standard, les supporters mauves avaient déjà lancé une première fois des fumigènes et des pétards sur le terrain. Conformément au règlement, Bram Van Driessche, l’arbitre de la rencontre, a définitivement mis un terme à la partie lorsque des fumigènes sont de nouveau apparus sur le terrain.

Ce fiasco est celui de trop pour Felice Mazzù, démis de ses fonctions d’entraîneur du Sporting. Un événement au sujet duquel nos confrères de la Tribune, sur la RTBF, sont évidemment revenus en long et en large lundi dernier. Si on remarque que tous les consultants de cette émission télévisée sont unanimes au sujet du fait qu’il y a un avant et un après Ronny Deila au Standard, Marc Delire a été plus loin dans son analyse en comparant Mazzù au T1 des Rouches.