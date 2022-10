Réforme du calendrier académique: des principes attirants mais une arithmétique intenable

Ces dernières semaines, les annonces au sujet de la réforme du calendrier de l’enseignement supérieur se sont succédé en des termes de plus en plus affirmatifs, à tel point que, dans l’esprit du grand public, la réforme semble d’ores et déjà acquise. Il faut dire que les principes énoncés sont très attrayants et que chacun a donc envie de croire en cette réforme. L’anticipation des examens du premier quadrimestre en décembre et le déplacement de la seconde session avant l’été offrent la perspective de fêtes et de vrais moments de repos à partager en famille, et tout cela apparemment sans diminuer les périodes d’apprentissage.

Ce discours, orienté vers le bien-être des étudiants et des familles, est parfois habillé de grandes déclarations sur une réforme pédagogique justifiant le changement de calendrier. Pour le Conseil des Recteurs francophones, il s’agit ainsi de « sortir du paradoxe actuel où les semaines de cours sont trop souvent vues comme des périodes de semi‐fête et les périodes de congé consacrées à un travail en principe intensif » (CRef - 14/9/2022). Par-delà le manque de considération dont témoigne cette déclaration par rapport à tous les étudiants qui s’investissent sans compter dans leurs études, nombreux sont ceux qui doutent de l’intérêt pédagogique des changements envisagés. Le constat du grand nombre d’échecs dans l’enseignement supérieur doit évidemment amener chacun à se remettre continuellement en question mais aussi à questionner la préparation offerte par l’enseignement secondaire, l’orientation des étudiants et la promotion d’un modèle unique de réussite passant par la case université. Les enseignants n’ont cependant pas attendu le projet de réforme du calendrier pour faire évoluer leurs pratiques, en particulier en introduisant une bonne dose d’évaluation continue et d’enseignement par projet là où ceci est opportun. Cette évolution pédagogique est un chantier permanent qui n’a pas besoin d’un changement de calendrier, au contraire. Les balises définies par l’ARES imposent en effet un rythme plus rapide d’apprentissage et promeuvent un modèle pédagogique unique qui est loin de convenir à toutes les formes d’enseignement.