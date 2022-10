La visite de Hadja Lahbib au Congo reportée suite à des «changements dans l’agenda congolais»

De nombreux détails sur cette visite de travail n’étaient pas encore connus, mais il semble que Hadja Lahbib aurait principalement des contacts politiques à Kinshasa. Un communiqué de presse mentionnait encore une possible visite sur le terrain en dehors de Kinshasa.

La visite de Mme Lahbib était prévue du 9 au 11 novembre, et devait également faire suite à la visite d’Etat du couple royal en début d’année. Le roi Philippe et la reine Mathilde avaient ensuite été accompagnés du Premier ministre Alexander De Croo, du ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir et du secrétaire d’Etat à la Politique scientifique Thomas Dermine.

De nouvelles élections doivent être organisées au Congo en 2023. Des craintes ont été exprimées quant au fait que le régime du président Félix Tshisekedi ne soit pas pressé de faire en sorte que ces élections aient lieu à temps. En outre, l’est du pays, entre autres, continue d’être confronté à une forte violence. Ces derniers jours, les combats entre l’armée gouvernementale congolaise et les rebelles du M23 ont à nouveau éclaté près de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu. Cette violence a provoqué la fuite de milliers de civils.