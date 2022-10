Voile: Mike Birch, le premier vainqueur de la Route du Rhum, est décédé

À cette époque, le Canadien avait aussi marqué une étape importante dans l’histoire de la course au large, en parvenant à imposer son petit trimaran de 12 mètres (Olympus Photo) devant le puissant monocoque de 23 mètres (Kriter V) de son rival. Cela avait marqué l’avènement des multicoques dans ce type de compétition, dont les versions les plus abouties seront au départ de la prochaine Route du Rhum, pas plus tard que… la semaine prochaine à Saint-Malo ! Les hasards du calendrier et de la vie.

Chercheur d’or pour commencer…

Selon le quotidien « Le Télégramme », Mike Birch est décédé dans son sommeil, ce mercredi matin, à son domicile breton de Brec’h, dans le Morbihan. Son épouse avait choisi de l’y rapatrier depuis le Canada au début de l’été 2021. « Il était diminué depuis plusieurs mois. Il est mort tout doucement cette nuit dans son sommeil », a déclaré à l’AFP France Birch, son épouse depuis 40 ans.

Mille vies

Né à Vancouver, le Canadien avait eu une vie d’aventurier, comme le détaille « Le Télégramme » : il avait commencé par être chercheur d’or, puis mineur, ouvrier dans le pétrole, éleveur de bétail, mécanicien auto, marin… Mille vies au travers desquelles il avait découvert le monde de la voile, en convoyant des bateaux, seul ou en équipage. Mike Birch s’était ensuite lancé dans la compétition, en commençant par la Transat anglaise qu’il avait achevée à la 2e place en 1976, deux ans avant son exploit sur la Route du Rhum.

Entre 60 et 80 transats !

À son palmarès, le Canadien compte également l’unique édition de Monaco – New York en 1985 et la transat Lorient – Saint-Barthélémy – Lorient en 1989. Il a disputé la Route du Rhum à sept reprises, et l’a encore achevée à la 3e place en 1982, et à la 4e place en 1986 et 1990. En tout, et alors qu’il affirmait ne jamais avoir compté, il a dû avoir traversé l’Atlantique entre 60 et 80 fois ! Avant de mettre un terme à sa carrière sportive il y a tout juste 20 ans.