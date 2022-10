L’ostéoporose, cette maladie des os trop peu détectée et traitée

En Belgique, un os se fêle ou se brise toutes les six minutes. 100.000 nouvelles fractures sont recensées chaque année, chez des patients qui souffrent, sans forcément le savoir, d’ostéoporose. Cette maladie chronique rend les os poreux : ils perdent en qualité et en densité. 500.000 à 600.000 Belges seraient touchés par cette pathologie silencieuse. « L’ostéoporose est asymptomatique et indolore. Elle ne fait mal que lorsque survient une fracture. Résultat : la plupart des personnes concernées ne sont pas diagnostiquées et sont donc non traitées. D’autant que parmi les patients qui ont une fracture, peu feront des examens complémentaires. On estime que le déficit de traitement de l’ostéoporose atteint 66 % dans notre pays », explique Olivier Bruyère, professeur d’épidémiologie clinique à l’Université de Liège et secrétaire général du Belgian Bone Club.