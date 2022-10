Le Real Madrid aurait tenté de se débarrasser d’Eden Hazard lors des trois derniers mercatos: aucune équipe n’aurait voulu du Diable rouge!

La situation se complique de plus en plus pour Eden Hazard, qui ne semble plus du tout faire partie des plans de Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole.

L’inquiétude ne cesse de monter autour d’Eden Hazard, qui n’entre plus dans les plans du Real Madrid et qui ne reçoit bénéficie quasiment plus de temps de jeu, à moins d’un mois de la Coupe du monde. Même s’il est monté au jeu pour disputer le dernier quart d’heure de la rencontre ce mardi face à Leipzig, le Diable rouge n’a plus reçu la moindre minute de jeu en championnat depuis le 11 septembre dernier, contre Majorque.

Et Marca a lâché une petite bombe ce mercredi : le Real Madrid aurait tenté de se débarrasser d’Hazard lors des trois dernières périodes de transfert. Mais sans succès. Le quotidien espagnol précise que si le Belge porte toujours les couleurs madrilènes, c’est parce qu’aucune offre n’a été formulée pour lui, en grande partie à cause de son salaire, trop important pour la majorité des clubs.