24H vélo de Louvain-la-Neuve: le départ de la 43e édition a été donné

Le coup d’envoi de la 43e édition des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve (province du Brabant wallon) a été donné mercredi à 13 h. Plus de 80 équipes sont au départ de cette course dont les deux dernières éditions avaient été annulées à la suite de la situation sanitaire. Si les vélos de différentes catégories - folklorique, humanitaire, course - qui rouleront durant vingt-quatre heures sur un parcours de quatre kilomètres sont l’âme de l’événement, les 24 Heures vélo constituent surtout une des plus grandes manifestations du folklore estudiantin en Belgique, et plus de 45.000 personnes sont attendues.

Le premier tour, un tour d’honneur, rassemblait mercredi plusieurs personnalités aux côtés des étudiants dont les ministres régionaux Valérie De Bue et Adrien Dolimont, le recteur de l’UCLouvain Vincent Blondel, la bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve Julie Chantry, le président du collège provincial du Brabant wallon Tanguy Stuckens, ou encore les sportifs Julien Watrin et Arnaud De Lie. Suivaient plus de 35 vélos inscrits dans la catégorie «Folklorique», dont une Ford T du Kot Meca, un camion «C’est pas sorcier» du Kot à Jeux, des «serres de Laeken» reproduites par les étudiants bruxellois, ou encore l’incontournable casier d’Orval des gaumais de Pierrard.