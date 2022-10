Une ancienne maison posée sur un socle contemporain, à Nalinnes (photos)

Au fil des ans, ils sont régulièrement passés devant la maison. Ne résistant pas à l’envie de lui jeter des regards. D’apprécier le caractère, le charme et l’authenticité de cette haute villa bourgeoise du début du siècle dernier, bâtie à Nalinnes, à deux pas des champs et à l’orée du bois. « Elle était à l’abandon, mais on la trouvait canon ! », s’enthousiasme le propriétaire. « On a toujours été attirés par les maisons de maîtres. Ici, en pleine campagne, à côté du bois, c’était le rêve… »

Un rêve qui finira par se concrétiser. Car un jour, ils remarquent que la maison est en vente, avec le terrain adjacent. Aucune hésitation, ils acquièrent la propriété. « C’était une aubaine ! », précise le propriétaire. « Et pour nous, avoir le terrain était une plus-value, car on pouvait y construire nos bureaux et un appartement pour mes parents. »