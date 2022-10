Guerre en Ukraine: Poutine supervise un entraînement des forces de dissuasion nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine a assisté mercredi à l’entraînement de ses forces de dissuasion stratégique, soit des troupes chargées de répondre à des menaces y compris en cas de guerre nucléaire, a annoncé le Kremlin.

« Sous la direction du commandant suprême des forces armées, Vladimir Poutine, les forces de dissuasion stratégique terrestres, maritimes et aériennes ont mené un entraînement et des lancements pratiques de missiles balistiques et de croisière ont été effectués », a indiqué le Kremlin dans un communiqué.