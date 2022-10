Les hausses de salaires menacées pour quatre ans avec la marge salariale de -5,9%

Le G10 se retrouve ce jeudi soir. Patrons et syndicats doivent s’entendre sur la répartition de l’enveloppe bien-être. Et, si les débats évoluent bien (les positions se seraient rapprochées), il sera également question des salaires. En effet, selon nos informations, le Conseil central de l’Economie a bien avancé dans son calcul de la marge salariale maximale, dont la formule est fixée dans la loi de 1996 réformée en 2017. Elle calcule la situation des salaires belges par rapport à celle dans les trois pays voisins et fixe l’augmentation la plus haute que les interlocuteurs sociaux peuvent négocier. Un chiffre circule : -5,9 %. Il pourrait encore bouger un peu… à la marge.