Impressionnant avec le PSG, Lionel Messi signe son meilleur début de saison depuis 10 ans

L’Argentin est inarrêtable : il a déjà disputé seize matches, inscrit onze buts et délivré douze assists alors que le mois d’octobre n’est pas encore terminé. Il n’avait plus connu un début de saison aussi prolifique depuis la saison 2012-2013.

Seize matches, onze buts, douze assists. Vingt-trois actions décisives, soit une 1,4 par match. C’est le bilan, stratosphérique, de Lionel Messi depuis qu’il a lancé sa saison, sa deuxième sous le maillot du Paris Saint-Germain, après un premier exercice loin de ses standards habituels. En seize matches, donc, la Pulga, qui a à nouveau illuminé la soirée de mardi face au Maccabi Haïfa d’un doublé de buts et d’assists, a déjà atteint son total de réalisations de la saison dernière (en… trente-quatre sorties) et n’est plus qu’à trois longueurs au niveau des passes décisives.

Seul « double-double »

Seul joueur, dans les cinq grands championnats européens, à déjà afficher un « double-double », c’est-à-dire au moins dix buts et dix assists, il réalise, à trente-cinq ans, son meilleur début de saison depuis… dix ans. Rien que ça ! Il faut en effet remonter à la saison 2012-2013 pour trouver, chez l’Argentin, une feuille de stats plus fournie au 27 octobre. À l’époque, avec le Barça, il affichait 17 buts et 7 assists en 14 matches, soit une action décisive de plus malgré deux matches de moins. Une saison qu’il avait terminée avec un bilan incroyable de… 60 buts et 17 assists en 50 matches !

Depuis, Messi n’avait jamais autant joué, même si le calendrier, compressé cette année pour pouvoir faire place au Mondial, a augmenté le rythme en début de saison. L’Argentin n’a encore raté que deux matches sur les dix-huit disputés par le PSG, en raison d’une blessure au mollet, à Reims et lors du match retour contre Benfica. Deux rencontres que les Parisiens n’ont pas gagnées et lors desquelles ils n’ont marqué qu’un but en 180 minutes.

Une dernière stat, pour illustrer la constance retrouvée de Messi : il a été décisif dans… douze des seize matches qu’il a disputés, c’est mieux que Mbappé (11 sur 16) et à peine moins bien que Neymar (13 sur 17), ses partenaires de la « MNM ».