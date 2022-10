Mondial 2022: derrière l’herbe verte des stades, comment le désertique Qatar gère son eau

Envoyée spéciale au Qatar

Dix mille litres d’eau tous les jours. Pour chaque stade. C’est ce dont auront besoin les pelouses du Mondial 2022, selon Reuters. Une herbe bien verte qui jure avec les milliers de kilomètres carrés de désert et de cailloux du Qatar. Les températures et le climat du pays du Golfe viennent compliquer la tâche des organisateurs, qui doivent respecter les prescrits millimétrés de la Fifa.

Mais le Qatar sait y faire. Ne vous y trompez pas : il y a du vert à Doha. Les parcs se comptent par dizaines dans la capitale. Et des pires conditions de l’été aux températures plus clémentes de l’hiver, on n’a jamais de soucis pour maintenir les pelouses immaculées.