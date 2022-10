Large colère autour du plan Good Move: citoyens et politiques s’enflamment

Deux policiers et un pompier ont été blessés lors de la manifestation de mardi soir contre le plan de circulation Good Move à Schaerbeek. Plusieurs personnes ont également été arrêtées lors d’échauffourées. Durant la manifestation, les pompiers sont intervenus pour un petit incendie et ont été visés par des jets d’œufs. Un pompier a été blessé à l’œil. « Le bilan est de deux policiers légèrement blessés et neuf arrestations, dont trois judiciaires et trois administratives », a expliqué le chef de la police de Bruxelles-Nord, Olivier Slosse.