Face aux actions d’activistes climatiques, des musées bruxellois prennent des mesures supplémentaires

A Paris, Londres et Postdam, des oeuvres ont été prises pour cibles par des activistes écologistes. Certains musées bruxellois craignent que ce phénomène s’exporte dans la capitale et prennent des précautions.

De la soupe aux tomates sur une toile de Vincent Van Gogh à Londres (Royaume-Uni), de la purée de pommes de terre sur une oeuvre de Claude Monet à Postdam (Allemagne)... Les militants écologistes s’en prennent de plus en plus fréquemment à des monuments artistiques.

Face à cette multiplication d’actions-choc, certains musées belges ont décidé de prendre des précautions et d’augmenter leur sécurité, a rapporté le média bruxellois BX1. A Autoworld, le musée de l’automobile du Cinquantenaire a mis en place des « mesures anticipatives ». Alors que des militants s’en sont pris à des Ferrari au Mondial de l’auto de Paris la semaine dernière, le musée, qui expose également cette marque de voitures, est vigilant. « A l’entrée, on a augmenté la vigilance proactive : quand les gens ont de mauvaises intentions, on le voit, ils sont nerveux. On invite aussi les visiteurs à laisser leurs sacs à dos dans les lockers, comme auparavant, mais on ne peut pas les scanner ni les fouiller ». Le musée a aussi « augmenté le personnel qui circule dans les collections, et notamment autour des Ferrari ».