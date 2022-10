Militaires belges en exercice avec l’Otan: «On n’est pas ici pour faire du tourisme»

Le Roi a rendu visite, ce mercredi, aux 145 soldats belges participant à la force de dissuasion de l’Otan en Lituanie. Et actuellement en exercice international avec 3.000 militaires. Leitmotiv : « Dissuader et défendre. »

Nous sommes à une dizaine de kilomètres de la Biélorussie, mais il n’y a pas d’indication que la menace ait sensiblement augmenté et que la Russie ou la Biélorussie se déploierait soudainement en Lituanie », rassure le chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman, présent au camp militaire de Pabradé, ce mercredi, où 145 soldats belges participent à un exercice international de l’Otan. Mais si c’était le cas, ajoute-t-il, les forces de l’Otan seraient prêtes : « C’est exactement pour cela que nous sommes ici, en mission avec l’Allemagne, la Lituanie et tous les autres. On n’est pas là pour faire du tourisme ! On s’entraîne ensemble et si la situation le demandait, on serait prêts à intervenir. »