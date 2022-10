Vers une pénurie de carburants aux Pays-Bas?

Les sanctions européennes à l’encontre de la Russie viseront dans les prochains mois notamment le pétrole et les produits pétroliers raffinés. Les Pays-Bas sont largement dépendants du diesel russe et doivent dès à présent importer du diesel, à grands frais, d’autres pays. « Les stocks sont extrêmement capricieux et totalement imprévisibles », résume Ewout Klok, président de l’organisation BETA, qui défend les intérêts de certaines stations-service indépendantes aux Pays-Bas.

Le diesel ne risque pas de manquer pour des gros groupes pétroliers comme Shell et Texaco. Mais des pénuries pourraient se présenter dans des pompes à essence plus petites, proposant du carburant sans marque.

En Belgique, la situation n’est pas comparable. « Nous n’avons pas de signes de pénuries », dit Johan Mattart de Brafco, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants. Un constat confirmé par l’organisation sectorielle Energia. « Il y a suffisamment de production et d’importation de diesel. La production dans notre pays est plus grande que la consommation. Nous n’avons pas non plus de signes de pénuries. »