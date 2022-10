Frictions entre la France et l’Allemagne: Macron et Scholz auront au moins crevé l’abcès

Le président français et le chancelier allemand ont tenté de régler leurs différends. Mais la rencontre débouche seulement sur des groupes de travail.

Un déjeuner de travail à l’Elysée plutôt qu’un conseil des ministres franco-allemand à Fontainebleau. Pas de conférence de presse à l’issue de ce lunch. La forme en dit souvent long sur le fond. Le format de la rencontre, ce mercredi à l’Elysée, entre le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz trahissait l’état encalminé du moteur franco-allemand.

La présidence française avait fixé l’enjeu, à savoir « répondre aux défis communs de façon unie et solidaire ». « La rencontre a été très constructive », a seulement déclaré l’Elysée à son issue, ajoutant qu’elle avait conduit à la mise en place de groupes de travail en matière d’énergie, de défense et d’innovation. « Une discussion dans un esprit de travail très étroit à moyen et long terme. »