Bruges s’incline lourdement face à Porto (0-4) et subit sa première défaite en Ligue des champions (vidéos)

Pour remplacer Kamal Sowah, suspendu, Carl Hoefkens a décidé de lancer Noa Lang, qui n’avait pas encore joué une minute en Ligue des Champions cette saison. Le Néerlandais a débuté son match par un débordement, mais son centre vers Casper Nielsen a été intercepté (1re). Alors qu’ils pénétraient facilement dans la surface brugeoise, les Portugais ont manqué d’efficacité : Stephen Eustaquio, qui a bénéficié d’une erreur de marquage, a expédié le ballon au-dessus (8e). Dans la foulée, Simon Mignolet est intervenu des poings sur une passe en profondeur de David Carmo (12e). Et encore, parti à la limite du hors-jeu, Mehdi Taremi n’a pas cadré son tir (16e). L’international iranien a encore vu une belle opportunité contrée par un retour précipité de Tajon Buchanan (21e). La troisième fois a été la bonne pour Taremi, qui a été lancé dans la profondeur par Otavio (33e, 0-1).

Le Club Bruges a essuyé sa première défaite lors de la cinquième journée de poules de la Ligue des Champions face au FC Porto (0-4), mercredi. Déjà qualifiés, les Brugeois restent premiers du Groupe B avec 10 points devant le FC Porto (9 points), qui est également qualifié. Le 1er novembre, les Blauw & Zwart tenteront de conserver la première place en déplacement à Leverkusen sans Odoi, Onyedika et Sylla, qui seront suspendus.

À la reprise, Hoefkens n’a pas effectué de changement mais son équipe a réduit les espaces. Néanmoins, les Brugeois ont loupé par deux fois un penalty sifflé pour une faute de David Carmo sur Brandon Mechele (49e). Alors qu’Hans Vanaken a manqué la transformation, Michael Oliver a fait retirer le penalty parce que les joueurs portugais étaient entrés dans le rectangle (50e). Mais Diogo Costa a également repoussé le tir de Lang en plongeant sur sa gauche (51e).

Profitant d’une erreur de la défense, Evanilson a rendu ce double raté plus sûr encore (57e, 0-2). Isolé au second poteau, Stephen Eustaquio a encore sonné un peu plus les Brugeois (60e, 0-3). Enfin, Taremi a permis aux Dragons de venger leur échec 0-4 à domicile (70e, 0-4).

Bruges : Mignolet, Odoi, Mechele, Sylla, Buchanan, Onyedika, Nielsen, Vanaken, Skov Olsen, Jutgla, Lang.

Porto : Diogo Costa, Pepe, Fabio Carooso, David Carmo, Zaiou, Uribe, Otavio, Eustaquio, Galeno, Taremi, Evanilson.

