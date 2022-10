Mark Van Bommel, victime d’une tentative de car-jacking: «C’était effrayant mais ça s’est bien terminé»

Imperturbable ! Ces mardi et mercredi, Mark van Bommel est présent sur les pelouses d’entraînement de l’Antwerp pour dispenser les séances. Rien d’étonnant jusque-là sauf que, lundi soir, il a évité de peu un car-jacking. Alors qu’il rentrait à son appartement dans le quartier anversois d’Eilandje (où il vit avec son épouse alors que leurs trois enfants sont restés aux Pays-Bas) et s’apprêtait à pénétrer dans le parking sous-terrain au volant de sa Porsche Panamera, un homme masqué et armé, selon le Néerlandais, a fait irruption et l’a sommé de sortir du véhicule.

« À ce moment-là, il fallait réagir rapidement et c’est ce que j’ai fait », a expliqué le coach du Great Old, ce mercredi, à nos confrères de Het Laatste Nieuws. « En faisant rapidement marche arrière, j’ai pu m’échapper. C’était un peu effrayant mais ça s’est bien terminé. Si je me suis remis du choc entre-temps ? Bien sûr ! » Et, comme si de rien n’était, le vice-champion du monde 2010 a supervisé l’entraînement, serrant les mains des quelques supporters présents et plaisantant avec eux, discutant avec le directeur sportif Marc Overmars sans donner la moindre impression d’avoir vécu un traumatisme environ trente-six heures plus tôt.