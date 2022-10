Royaume-Uni: Rishi Sunak combatif dans son premier échange avec les députés

Lors de la première apparition de Rishi Sunak comme Premier ministre au Parlement, l’opposition l’a défié sur la reconduction de Suella Braverman et sur ses intentions de régler le problème de la hausse du coût de la vie.

C’est de façon unanime que la Chambre des communes s’est réjouie, mercredi, de la nomination du premier chef de gouvernement britannique d’origine asiatique.

« La Grande-Bretagne est un lieu où les personnes de toutes origines et de toutes croyances peuvent réaliser leurs rêves », a commenté Keir Starmer, le chef du Labour. « Ce n’est pas vrai dans de nombreux pays (…). C’est ce qui nous rend fiers d’être Britanniques. »

Passée la reconnaissance de cette étape de taille, la joute politique propre aux questions hebdomadaires au Premier ministre a repris ses droits.

Alors que Rishi Sunak était apparu rigide et coincé lors de sa déclaration juste après sa nomination, il s’est montré à l’aise et combatif dans l’arène du Parlement. Mais sa performance et les arguments avancés laissent penser que la différence de style ne sera pas si flagrante avec ses prédécesseurs.