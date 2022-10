Bruxelles: vers une grève des pompiers en décembre?

Les pompiers de Bruxelles organiseront une journée de grève au mois de décembre. Cette décision a été prise mercredi matin lors d’une réunion du personnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (Siamu), avec les syndicats SLFP et CGSP.

« Le SLFP a rappelé qu’il n’était pas favorable à ce genre d’actions mais force est de reconnaître que, face à l’immobilisme de nos pouvoirs politiques envers les agents des zones de secours, il ne reste, malheureusement, que cette solution pour nous faire entendre. »

Lors de la réunion mercredi, le personnel a rappelé qu’il devait faire face à une augmentation constante du nombre d’interventions mais également à une surcharge de travail en général, ainsi qu’au manque de personnel de garde et à une augmentation des agressions lors des interventions, parmi d’autres problèmes. Les pompiers déplorent également la perte de leurs tantièmes qui leur permettaient d’être pensionnés plus tôt sans grande perte financière, compte tenu de la pénibilité de leur travail.

Contacté par Le Soir, Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers, a réagi à cette annonce, appelant à privilégier les négociations avec le cabinet du secrétaire d’Etat compétent, Pascal Smet. « De nouveaux recrutements et des formations sont en cours. Question personnel, on ne peut pas faire mieux », a-t-il déclaré, soulignant qu’aucune coupe n’était à prévoir dans le budget du Siamu. Walter Derieuw indique également que des changements vont s’opérer au niveau des services ambulanciers (qui sont aussi portés par le personnel du Siamu). « Le service ambulancier représente 85 à 90 % du travail journalier. En collaboration avec la hiérarchie des officiers et des sous-officiers, nous allons mieux répartir la charge de travail de ce service, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui portent la charge de travail la plus lourde », a-t-il détaillé. Avant de conclure : « Il y a beaucoup de choses qui bougent, mais il faut laisser le temps au temps ».