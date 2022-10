Chaos migratoire: des abris humanitaires pour répondre à l’urgence

Il y a urgence mais le gouvernement fédéral avance en mode tortue. Mercredi lors d’un kern, un conseil des ministres restreints, la volonté de créer 1.500 nouvelles places d’accueil d’urgence – par tous les moyens – a été confirmée, même si on ne parle pour l’instant que de 1.200 places pour des profils « vulnérables ». Pour rappel, depuis deux semaines, des mineurs non-accompagnés et des familles ont été laissés à la rue par Fedasil, faute de possibilité d’accueil en suffisance dans notre pays. Des milliers d’hommes connaissent également ce sort depuis plus d’un an.