La police judiciaire liégeoise menacée d’expulsion

Electricité défaillante, systèmes de chauffage capricieux et isolation inexistante, sanitaires défectueux, présence d’amiante : certains locaux occupés par les membres de la police judiciaire fédérale liégeoise sont dans un piteux état, les rapports des services de prévention se suivent et se ressemblent, au point qu’à la fin du mois de septembre, le bourgmestre a menacé de faire fermer à court délai les sites de Saint-Léonard, de la rue Saint-Gilles et de la rue du Palais. La Régie des bâtiments, propriétaire de ce parc immobilier, a été mise en demeure de s’engager sur un calendrier – serré – des travaux et mises en conformité ou, à défaut, de reloger au plus vite les policiers fédéraux. Ses propositions, reçues par l’administration liégeoise la semaine passée, sont en cours d’analyse.