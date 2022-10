Podcast – Ce que le Prix Rossel 2022 représente pour les lauréats

Par Pierre Fagnart Publié le 26/10/2022 à 18:45 Temps de lecture: 1 min

Les Prix Rossel 2022 ont été attribués ce mercredi 26 octobre. Ils récompensent trois lauréats : Stéphane Lambert remporte le prix de littérature pour « L’Apocalypse heureuse ». Le prix de la bande dessinée est attribué à Joris Mertens pour son roman graphique « Nettoyage à sec ». Enfin Florence Cestac a reçu le Grand Prix Victor Rossel de BD pour l’ensemble de son œuvre. Les critiques des romans et albums concernés sont à retrouver sur nos différents supports. Nous on a réuni les trois vainqueurs en studio pour les faire parler de ce prix et de leur métier.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir »