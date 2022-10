Raskin, Amallah, Cimirot, Henkinet, Epolo: au Standard le temps presse pour les prolongations!

La direction du Standard s’active pour tenter de prolonger avant la fin d’année certains joueurs qui arrivent au terme de leur contrat le 30 juin 2023. Dont Nicolas Raskin, pour lequel l’optimisme reste de rigueur, et Gojko Cimirot, que Ronny Deila a ramené à son meilleur niveau.

Après la prolongation, jusqu’en juin 2025, du contrat de William Balikwisha, que Ronny Deila a sorti des catacombes pour en faire l’une des révélations du début de saison, plusieurs dossiers importants se trouvent encore sur la table de la direction du Standard. C’est que, héritage du passé puisque l’ancienne direction, exsangue, n’avait plus le moindre euro à dépenser, pas moins de dix joueurs seront en fin de contrat avec le club liégeois au 30 juin 2023, en ce compris les prêts sans option d’achat négociés en fin de mercato estival. Dix et pas onze parce que Konstantinos Laifis, que tout le monde croyait en fin de bail à Sclessin, où il était arrivé à l’été 2016, dispose encore d’un an de contrat, jusqu’au 30 juin 2024.