Pollution atmosphérique: la Commission veut redonner de l’air pur aux Européens

Un air ambiant plus pur d’ici 2030 et un objectif « zéro pollution » d’ici 2050. La norme pour les particules fines reste cependant deux fois supérieure à celle préconisée par l’OMS.

C’est moins bien que les dernières recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé. Mais c’est beaucoup mieux que la situation actuelle… si le plan se concrétise. La Commission européenne a présenté mercredi une « trajectoire » ambitieuse visant à réduire d’importance la pollution de l’air. Ce tueur invisible est jugé responsable de quelque 300.000 décès prématurés par an dans l’UE et d’innombrables maladies, qui touchent d’abord les plus vulnérables : enfants, aînés, personnes à la santé fragile.

L’institution avait déjà avancé un plan d’action « zéro pollution » l’an passé ; elle propose désormais de muscler les législations en vigueur. Et de conférer davantage de pouvoir aux victimes des pollutions, avec le droit d’être indemnisé. Lundi, neuf Belges ont déposé plainte contre les trois Régions pour dénoncer la mauvaise qualité de l’air.