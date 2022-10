La SNCB veut transporter 30% de passagers en plus d’ici 2032 mais devra composer avec un cadre financier serré

Plus de trains (10 %), plus de voyageurs (+30 %) mais deux années très difficiles (2023 et 2024) dans le plan stratégique du rail.

Les chiffres du conclave budgétaire à peine confirmés, Sophie Dutordoir, la CEO de la SNCB, est venue présenter le plan stratégique de son entreprise, pour les dix prochaines années, devant les députés de la commission fédérale de la Mobilité. On savait, depuis mai, que les deux sœurs du rail belge (SNCB et Infrabel) demandaient un supplément budgétaire conséquent pour ces dix années : 3,4 milliards en plus des dotations annuelles (environ trois milliards par an). On sait aussi que le conclave budgétaire a été serré pour tous les ministres et tous les partis. « Est-ce qu’on a eu plus, oui ! Est-ce qu’on a eu tout ce qu’on demandait, non ! », a résumé la patronne du rail.