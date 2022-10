Pour 63% des Belges, la crise énergétique doit accélérer la transition écologique

Ils étaient 25.000 selon la police, 30.000 selon les organisateurs à manifester ce dimanche pour plus de mesures en faveur du climat. Une minorité ou le reflet plus large de la population belge ? Plutôt la seconde proposition si l’on en croit une enquête menée par la Banque européenne d’investissement (BEI). Menée en août à travers 30 pays, dont la Belgique, et sondant plus de 28.000 personnes, dont 1.000 citoyens belges, l’enquête vise à faire la lumière sur les attitudes et les comportements des citoyens en matière de changement climatique. Premier constat : 63 % des Belges sondés considèrent que la guerre en Ukraine et les prix élevés de l’énergie devraient accélérer la transition écologique. « Par rapport à la crise économique de 2008, on constate une réelle évolution, même au niveau politique », avance Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition climat qui réunit plus de 90 organisations de la société civile belge. « A l’époque, les gens étaient braqués sur la crise financière.