Ligue des champions: Romelu Lukaku de retour et buteur avec l’Inter, le Barça éliminé (vidéo)

Le Diable rouge est monté au jeu en fin de rencontre face à Plzen en Ligue des champions et a marqué son premier but depuis des mois.

Après deux mois d’absence à cause d’une gêne à la cuisse gauche, Romelu Lukaku a fait son retour en compétition lors de la victoire 4-0 de l’Inter Milan en Ligue des Champions face au Viktoria Plzen. Monté au jeu en fin de match (83e), le Diable Rouge a inscrit le quatrième but (87e) des Interistes (10 points, 2e), qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale puisqu’ils ont pris le meilleur sur le FC Barcelone (4 points) lors des confrontations directes. Plzen a subi sa cinquième défaite.

Pour battre le champion de République tchèque, Simone Inzaghi a préféré Francesco Acerbi et Federico Dimarco à Stefan De Vrij et Robin Gosens et a aligné Alessandro Bastoni et Denzel Dumfries, qu’il avait préservés en championnat. Devant, le coach milanais a fait confiance au duo Edin Dzeko-Lautaro Martinez.