Ligue des champions: le Barça étrillé à domicile par le Bayern, Yannick Carrasco, buteur mais qui a raté un penalty à la dernière minute, éliminé (vidéos)

A domicile, Francfort a démarré à fond et a ouvert la marque par l’ex-joueur de Saint-Trond Daichi Kamada (3e, 1-0) Après avoir manqué des occasions par Mario Götze (15e) et Evan Ndicka (16e), les Aigles ont vu Matteo Guendouzi relancer l’OM (22e, 1-1). Alors que l’Eintracht semblait accuser le coup, Randal Kolo Muani lui a redonné définitivement l’avance (27e, 2-1)

Au moment d’entamer la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le suspense était entier dans le Groupe D où les quatre équipes étaient toujours en lice pour la qualification en huitième de finale. Les jeux ne sont pas faits après le partage 1-1 entre Tottenham et le Sporting Lisbonne et la victoire 2-1 de Francfort sur Marseille.

En déplacement à Tottenham, le Sporting Lisbonne a longuement mené à la marque grâce à Marcus Edwards (22e, 1-1). Mais les Spurs ont égalisé en fin de rencontre sur une reprise de la tête de Rodrigo Bentancur (80e, 1-1). Les Anglais pensaient avoir arraché la victoire sur une reprise de Harry Kane (90e+6) mais le goal a été annulé après l’intervention du VAR et cela a entraîné l’exclusion du coach de Tottenham Antonio Conte. Au classement, Tottenham reste premier avec 8 points devant le Sporting et Francfort (7 points) et Marseille 6 points. Le 1er novembre, Marseille recevra Tottemham, vainqueur 2-0 à l’aller, et le Sporting affrontera l’Eintracht, qu’il avait battu 0-3 en déplacement.

Les deux qualifiés du Groupe A étaient déjà connus : Naples et Liverpool. Grâce à un doublé de Giovanni Simeone (11e, 16e) et à Leo Ostigard (80e), les Napolitains ont battu 3-0 les Glasgow Rangers et restent leaders avec 15 points. Liverpool s’est imposé 0-3 en déplacement à l’Ajax Amsterdam avec des buts de Mohammed Salah (42e), Dawin Nunez (49e) et Harvey Elliott (52e). Les Reds (12 points, 2e) pourront encore arracher la première place à condition de battre Naples par un score plus net que le 4-1 du match aller. L’Ajax (3 points) entamera la course pour la troisième place avec un avantage de quatre buts face aux Rangers (0 point).

Dans le Groupe B, le FC Barcelone a entamé son duel face au Bayern Munich en sachant qu’il ne se qualifierait pas pour les huitièmes de finale après le succès 4-0 de l’Inter Milan face au Viktoria Plzen. Devant 84.016 spectateurs, les Blaugranas ont concédé leur sixième défaite d’affilée face aux Bavarois (0-3). Sadio Mane (10e, 0-1), Eric Maxim Choupo-Moting (31e, 0-2) et Benjamin Pavard (90e+5, 0-3) ont assuré la première place de l’équipe de Julian Nagelsmann (15 points). L’Inter Milan (10 points, 2e) accompagnera le champion d’Allemagne alors que le Barça (4 points, 3e) sera relégué en Europa League. Avec cinq revers, Plzen est éliminé.

