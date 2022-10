Un magasin Colruyt entièrement automatisé et ouvert la nuit récompensé pour son côté innovant

Le supermarché Okay Direct de Gand, appartenant au groupe Colruyt, où les clients peuvent faire leurs courses 24 heures sur 24, a remporté le prix Mercure 2022. L’organisateur Comeos l’a annoncé mercredi. Avec le prix Mercure, la fédération belge du commerce et des services récompense l’innovation dans le commerce de détail.

Selon le jury, il s’agit d’une formule unique. « OKay Direct est le premier supermarché en Belgique à être accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et aussi le premier endroit où les consommateurs ont la possibilité d’acheter des produits d’épicerie à des prix journaliers compétitifs la nuit », a déclaré le président du jury et professeur de marketing de détail et de commerce à la Vlerick Business School, Gino Van Ossel.